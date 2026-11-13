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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
645
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2 хв

Два футболісти не допоможуть збірній України в матчі Ліги націй проти Північної Ірландії

У грі з північноірландцями не візьмуть участь Валерій Бондар та Микола Шапаренко.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Микола Шапаренко

Микола Шапаренко / © Associated Press

Два футболісти збірної України — захисник Валерій Бондар та півзахисник Микола Шапаренко — не зіграють у матчі п'ятого туру групового етапу Ліги націй-2026/27 проти Північної Ірландії.

Про це на пресконференції напередодні поєдинку повідомив головний тренер "синьо-жовтих" Андреа Мальдера.

Водночас керманич національної команди зазначив, що у стартовому складі планується вихід воротаря Анатолія Трубіна.

"Завтра вийде Анатолій Трубін. Ще буде одне тренування, але у мене у планах його поставити на ворота. Що стосується інших гравців, то Микола Шапаренко погано почувається. І також Валерій Бондар трішки втомлений після багатьох матчів за клуб. Це всі наші втрати, решта готові виходити на поле", — сказав Мальдера на пресконференції.

Матч Північна Ірландія — Україна відбудеться у суботу, 14 листопада, на стадіоні "Віндзор Парк" у Белфасті. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

На нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція матчу Північна Ірландія — Україна.

Команди вже зустрічалися в третьому турі 2 жовтня, коли українці в номінально домашньому поєдинку в словацькій Трнаві розгромно програли з рахунком 0:3.

Після чотирьох турів збірна України (4 очки) посідає третє місце у групі 2 дивізіону B Ліги націй. Лідером квартету є Північна Ірландія (8 пунктів). Угорщина (7 балів) йде другою. Грузія (2 бали) перебуває на останній сходинці.

Учасник групового турніру в Лізі В, де виступає Україна, якщо посяде:

  • перше місце — напряму підніметься до Ліги А (елітний дивізіон);

  • друге місце — зіграє стикові матчі за право виступати в еліті проти команди Ліги А;

  • третє місце — збереже прописку в Лізі В;

  • четверте місце — зіграє стикові матчі за право залишитися у Лізі В проти команди Ліги С.

Раніше повідомлялося, що молодіжна збірна України з футболу зазнала розгромної поразки у товариському матчі.

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