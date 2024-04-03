Два голи зі штрафного і хет-трик: Роналду влаштував феєрію у чемпіонаті Саудівської Аравії (відео)

39-річний португалець зробив п'ять результативних дій за перший тайм, після чого був замінений.

Суперзірковий форвард "Аль-Насра" Кріштіану Роналду продовжує вражати своєю феноменальною результативністю. Португалець став героєм матчу 26-го туру чемпіонату Саудівської Аравії проти клубу "Абха".

39-річний нападник вийшов у стартовому складі своєї команди і вже за перший тайм зробив п'ять результативних дій. Кріштіану оформив хет-трик і віддав три гольові передачі.

Цікаво, що два з трьох голів Роналду забив прямими ударами зі штрафного. Таке сталося вперше від 2011 року, коли він двічі відзначився голами зі штрафного за мадридський "Реал" у грі з "Вільярреалом".

Загалом цей поєдинок став для Кріштіану четвертим у кар'єрі, в якому йому вдалося двічі забити зі штрафного.

Окрім двох майстерно виконаних штрафних ударів, третій гол Роналду також вийшов красивим. Португалець перекинув воротаря ударом з-за меж карного майданчика.

Two free kicks and a cheeky chip.



Another day, another hat trick for Cristiano Ronaldo



(via @SPL_EN)pic.twitter.com/j4qLVkguXb — B/R Football (@brfootball) April 2, 2024

Зустріч завершилася перемогою "Аль-Насра" з рахунком 8:0. Роналду був замінений у перерві матчу.

Роналду зробив хет-трик у другому матчі поспіль за "Аль-Наср" у чемпіонаті Саудівської Аравії. Загалом цього сезону в його активі 29 голів і 10 асистів у 24 поєдинках саудівської ліги. Він очолює бомбардирські перегони, на 7 забитих м'ячів випереджаючи форварда "Аль-Хіляля" Александара Мітровича.

"Аль-Наср" посідає друге місце у турнірній таблиці чемпіонату Саудівської Аравії. Підопічні екстренера донецького "Шахтаря" Луїша Каштру відстають від лідера "Аль-Хіляля" на 12 очок.

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