Два голи зі штрафного: "Оболонь" здолала "Рух" та очолила таблицю УПЛ (відео)
"Пивовари" обіграли львівський клуб у матчі-відкритті третього туру чемпіонату України.
"Оболонь" на виїзді перемогла "Рух" у стартовому матчі 3-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Україна" у Львові завершився з рахунком 1:2.
Гості відкрили рахунок на 27-й хвилині зустрічі – Денис Устименко точно пробив головой після подачі Олега Слободяна зі штрафного.
На 62-й хвилині львів'яни відігралися – Ростислав Лях прямим ударом зі штрафного відправив м'яч у дальній верхній кут.
На 67-й хвилині матч було призупинено через повітряну тривогу. За 20 хвилин гра відновилася. На 74-й хвилині "пивовари" забили переможний м'яч – прямим ударом зі штрафного у ближню "дев'ятку" відзначився Сергій Суханов.
Огляд матчу "Рух" – "Оболонь"
Після цієї перемоги "Оболонь" (7 очок) очолила турнірну таблицю УПЛ. "Рух" (3 бали) залишився на 11-й сходинці.
У четвертому турі УПЛ "пивовари" на виїзді зіграють з "Кривбасом", а "жовто-чорні" позмагаються з "Металістом 1925". Обидва матчі відбудуться у суботу, 30 серпня.
Перед цим обидва клуби проведуть поєдинки 1/32 фіналу Кубка України: "Оболонь" зустрінеться з "Металістом 1925", а "Рух" зійдеться з яворівським "Кормілом".