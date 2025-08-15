ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
110
Час на прочитання
1 хв

Два голи зі штрафного: "Оболонь" здолала "Рух" та очолила таблицю УПЛ (відео)

"Пивовари" обіграли львівський клуб у матчі-відкритті третього туру чемпіонату України.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Оболонь"

"Оболонь" / © ФК Оболонь

"Оболонь" на виїзді перемогла "Рух" у стартовому матчі 3-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Україна" у Львові завершився з рахунком 1:2.

Гості відкрили рахунок на 27-й хвилині зустрічі – Денис Устименко точно пробив головой після подачі Олега Слободяна зі штрафного.

На 62-й хвилині львів'яни відігралися – Ростислав Лях прямим ударом зі штрафного відправив м'яч у дальній верхній кут.

На 67-й хвилині матч було призупинено через повітряну тривогу. За 20 хвилин гра відновилася. На 74-й хвилині "пивовари" забили переможний м'яч – прямим ударом зі штрафного у ближню "дев'ятку" відзначився Сергій Суханов.

Огляд матчу "Рух" – "Оболонь"

Після цієї перемоги "Оболонь" (7 очок) очолила турнірну таблицю УПЛ. "Рух" (3 бали) залишився на 11-й сходинці.

У четвертому турі УПЛ "пивовари" на виїзді зіграють з "Кривбасом", а "жовто-чорні" позмагаються з "Металістом 1925". Обидва матчі відбудуться у суботу, 30 серпня.

Перед цим обидва клуби проведуть поєдинки 1/32 фіналу Кубка України: "Оболонь" зустрінеться з "Металістом 1925", а "Рух" зійдеться з яворівським "Кормілом".

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie