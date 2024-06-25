Два ключові гравці збірної України пропустили відкрите тренування перед матчем Євро-2024 з Бельгією

Михайло Мудрик та Віктор Циганков були відсутні на занятті національної команди.

Півзахисники збірної України Михайло Мудрик та Віктор Циганков пропустили відкрите тренування "синьо-жовтих" напередодні матчу заключного третього туру групового етапу Євро-2024 проти команди Бельгії.

Про це повідомляє кореспондент Суспільне Спорт зі Штутгарта.

Причина їхньої відсутності – невідома. Зазначається, що останні кілька днів Циганков тренувався окремо.

Раніше головний тренер національної команди Сергій Ребров розповів про кадрову ситуацію у збірній України перед матчем з Бельгією. За його словами, Циганков продовжує відновлюватися після пошкодження.

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Поєдинок Україна – Бельгія відбудеться у середу, 26 червня, на "Штутгарт Арені" у Штутгарті. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

Текстова онлайн-трансляція матчу Україна – Бельгія доступна на нашому сайті.

Паралельно з матчем Україна – Бельгія в іншому поєдинку останнього туру групи E зустрінуться збірні Словаччини та Румунії.

Перед останнім туром кожна команда квартету E має у своєму активі по три очки та зберігає шанси на вихід до плейоф. Однак збірна України посідає останнє місце у групі через найгіршу різницю забитих і пропущених м'ячів

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Якщо Україна переможе Бельгію, то гарантовано вийде до плейоф з першого або другого місця. Може команда Реброва пробитися до 1/8 фіналу і в разі нічиєї або поразки проти бельгійців. Детально читайте розклади у групі "синьо-жовтих" перед останнім туром у нашому матеріалі.

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