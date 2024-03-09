Два нокдауни та глибокий нокаут: Джошуа ефектно знищив Нганну (відео)

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа нокаутував ексчемпіона UFC Френсіса Нганну в головному бою вечора боксу, який відбувся в ніч проти 9 березня у саудівському Ер-Ріяді.

Це був 10-раундовий поєдинок за класичними правилами боксу. Уже в першому ж раунді Джошуа влучив потужним ударом з правої та відправив Нганну в нокдаун.

Камеруно-французький боєць ММА зумів підвестися з канвасу та продовжити бій. У другому раунді британець знову відправив Френсіса в нокдаун, а як тільки той піднявся, наступним ударом у голову Ей Джей нокаутував суперника.

Таким чином, Джошуа здобув свою 28-му перемогу на професійному рингу (25 – нокаутом). 34-річний британський боксер виграв четвертий бій поспіль після двох поразок від українця Олександра Усика.

Для 37-річного Нганну це був другий поєдинок у боксі. У попередньому поєдинку він в ніч проти 29 жовтня 2023-го роздільним рішенням суддів програв володарю титулу WBC у надважкій вазі Тайсону Ф'юрі. У третьому раунді Френсіс відправив "Циганського короля" у нокдаун, але судді назвали переможцем саме британця.

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