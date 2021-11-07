Два пенальті та автогол: "Мілан" та "Інтер" не визначили переможця в бойовому дербі (відео)

Два пенальті та автогол: "Мілан" та "Інтер" не визначили переможця в бойовому дербі (відео)

"Россонері" не скористалися можливістю очолити Серію А.

Міланське дербі в рамках 12-го туру італійської Серії А не виявило сильнішого - "Мілан" та "Інтер" розписали нічию - 1:1 .

Рахунок у матчі відкрили "нерадзуррі". На 11-й хвилині Хакан Чалханоглу реалізував пенальті у ворота свого колишнього клубу, за який виступав від 2017-го до 2021 року.

На 17-й хвилині "Мілан" відновив статус-кво. У цьому "россонері" допоміг суперник - автогол у пасиві Стефана Де Врея.

На 25-й хвилині рефері призначив другий 11-метровий у ворота команди Стефано Піолі: Маттео Дарміан вирвався віч-на-віч з голкіпером і його "зрізав" Фоде Балло-Туре. Однак нападник "Інтера" Лаутаро Мартінес не реалізував пенальті - удар у нижній кут блискавично парирував голкіпер "червоно-чорних" Чіпріан Тетерушану.

"Мілан" (32 бали) зрівнявся з "Наполі" на вершині турнірної таблиці Серії А, але поступається "партенопейцям" за додатковими показниками.

"Інтер" (25 очок) розташовується на третій позиції.

У наступному турі Серії А після паузи на матчі національних збірних "россонері" 20 листопада на виїзді зіграють з "Фіорентиною", а підопічні Сімоне Індзагі наступного дня прийматимуть лідера чемпіонату "Наполі".

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