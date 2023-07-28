Два штрафних і пенальті: український футболіст оформив хет-трик у Лізі конференцій (відео)

Роман Безус забив три м'ячі за кіпрську "Омонію" в поєдинку з азербайджанською "Габалою".

Український півзахисник кіпрської "Омонії" Роман Безус став героєм першого матчу 2-го раунду кваліфікації Ліги конференцій проти "Габали" з Азербайджану.

32-річний ексгравець збірної України відзначився у воротах суперника хет-триком.

Безус вийшов на поле у стартвоому складі. У компенсований до першого тайму час він зрівняв рахунок прямим ударом зі штрафного з дальньої відстані – 1:1.

Roman Bezus with a belter as Omonoia level the score at Gabala. 1-1.

Gabala – Omonia

goal freekick@FootballReprt pic.twitter.com/m4K2Iqwxji — Qureshi Just That (@Qureshi_That) July 27, 2023

На цьому Роман не зупинився й на початку другого тайму знову забив красивим ударом зі штрафного та вивів свою команду вперед – 1:2.

Господарям вдалося відігратися, але на 82-й хвилині Безус утретє засмутив азербайджанський колектив. Цього разу український футболіст реалізував пенальті, чим приніс своїй команді перемогу з рахунком 2:3 .

Roman Bezus gets his hat-trick from the spot to retake the lead!

️ @FootColic pic.twitter.com/wSamO5Lajl — Football Report (@FootballReprt) July 27, 2023

Матч-відповідь відбудеться у четвер, 3 серпня, на Кіпрі.

У наступному раунді переможець протистояння зустрінеться із сильнішим у парі данського "Мідтьюлланна" та люксембурзького "Нідеркорна".

Додамо, що Безус виступає за "Омонію" від 2022 року. В його активі 7 голів у 38 матчах за кіпрський клуб.

Нагадаємо, полтавська "Ворскла" вирвала перемогу над грузинською "Ділою" в першому матчі 2-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій.

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