"Два споріднених народи": у Путіна прокоментували можливу зустріч збірних України та Росії на Євро-2020

Шляхи команд можуть перетнутися на стадії плейоф.

Дмитро Пєсков, прессекретар президента Росії Володимира Путіна, висловився про можливу зустріч футбольних збірних РФ і України на Чемпіонаті Європи-2020.

"Можлива зустріч збірних Росії та України у плейоф турніру не підстьобне політичну напруженість. Спорт є спорт, і вже принаймні нам потрібно бути вище того, щоб розпалювати якусь ненависть між росіянами і українцями, ми завжди були проти цього.

І навпаки, ми переконані в тому, що ми - два споріднених народи. І принаймні в нашій країні українці завжди бажані гості", - цитує Пєскова Р-Спорт.

Фінальний турнір Євро-2020 повинен був відбутися від 12 червня до 12 липня 2020 року у 12 містах континенту, але через пандемію коронавірусу був відкладений на рік .

. Нові дати проведення турніру: 11 червня - 11 липня 2021 року.

Через неготовність пустити на трибуни вболівальників УЄФА скоротив кількість міст-господарів Євро-2020 з 12 до 11: Севілья замінила Більбао, а матчі, які повинен був прийняти Дублін, розподілили між Санкт-Петербургом і Лондоном.

Збірна України на майбутньому Чемпіонаті Європи на груповом етапі зіграє проти Нідерландів, Австрії та Північної Македонії. Поєдинки заплановані в Амстердамі і Бухаресті.

Суперниками росіян у групі будуть Бельгія, Данія і Фінляндія. Між собою збірні України та РФ можуть зіграти на стадії плейоф турніру.

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