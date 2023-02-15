Два українські біатлоністи відібралися до масстарту на чемпіонаті світу-2023

Ще один українець є першим запасним.

Двоє українських біатлоністів відібралися до масстарту на чемпіонаті світу 2023 року, який триває в німецькому Обергофі.

Право виступити в масстарті вибороли Дмитро Підручний та Антон Дудченко.

Підручний кваліфікувався до масстарту завдяки 5-му місці в спринті та 8-му в гонці переслідування. Капітан української команди пропустив "індивідуалку", щоб відпочити переред наступними стартами.

Дудченко посів 21-ше місце в спринті та став 20-м у персьюті. В індивідуальній гонці Антон не набрав залікових очок (42-ге місце), проте це не завадило йому пробитися до масстарту.

Всього одного очка для потрапляння до заключної особистої гонки ЧС не вистачило Артему Тищенку. Українець, який посів 12-те місце в індивідуальній гонці, став першим запасним у списку учасників масстарту.

Чоловічий масстарт на чемпіонаті світу з біатлону запланований на неділю, 19 лютого. Початок – о 13:30 за київським часом.

Нагадаємо, сьогодні, 15 лютого, на планетарній першості відбудеться жіноча індивідуальна гонка. Початок – о 15:30 за київським часом.

Де дивитися гонки чемпіонату світу з біатлону

На території України всі гонки чемпіонату світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).

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