Проспорт
23
1 хв

Два українські біатлоністи відібралися до масстарту на Олімпійських іграх-2026

Віталій Мандзин та Дмитро Підручний візьмуть участь у олімпійському масстарті.

Автор публікації
Максим Приходько
Дмитро Підручний

Дмитро Підручний / © Associated Press

Україна буде представлена двома біатлоністами у чоловічому масстарті на зимових Олімпійських іграх-2026.

Право виступити у масстарті вибороли Віталій Мандзин та Дмитро Підручний.

15 лютого Мандзин і Підручний фінішували у топ-20 гонки переслідування, що дозволило їм набрали необхідну кількість очок для потрапляння до масстарту.

Чоловічий масстарт на Олімпіаді-2026 відбудеться у п'ятницю, 20 лютого. Початок – о 15:15 за київським часом.

Зимові Олімпійські ігри-2026 триватимуть від 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо. Загалом буде розіграно 116 комплектів медалей у 16 видах спорту.

Україну на XXV зимовій Олімпіаді представляють 46 атлетів, які борються за медалі в 11 видах спорту. Поки що "синьо-жовті" залишаються без нагород.

Нагадаємо, на двох попередніх зимових Олімпіадах збірна України виграла по одній медалі – фристайліст Олександр Абраменко здобув "золото" у Пхенчхані-2018 і "срібло" у Пекіні-2022.

