Два вилучення і повітряна тривога: "Полісся" впевненою перемогою дебютувало в УПЛ

Житомирське "Полісся" обіграло рівненський "Верес" у матчі 1-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Зустріч на стадіоні "Центральний" у Житомирі завершилася з рахунком 0:2 .

Перший гол у новому сезоні УПЛ на 2-й хвилині поєдинку забив легіонер житомирського клубу Бені Макуана. Результативною передачею відзначився В'ячеслав Танковський.

Наприкінці першого тайму команда Юрія Калитвинцева подвоїла свою перевагу. Точного удару завдав Пилип Будківський, а Танковський заніс до свого активу другий асист.

На старту другого тайму "Полісся" залишилося в меншості – пряму червону картку отримав Андрій Гітченко.

Однак футболісти "Вереса" чисельною перевагою не скористалися, а на 87-й хвилині склади вирівнялися – другу жовту картку заробив захисник рівненського клубу Денис Балан.

На 89-й хвилині матч було призупинено через повітряну тривогу. Після повернення команд на поле рахунок зустрічі не змінився.

Зазначимо, що це був перший в історії поєдинок житомирського клубу в елітному дивізіоні чемпіонату України.

У другому турі УПЛ "Полісся" 6 серпня зіграє проти "Дніпра-1", а "Верес" 2 серпня поміряється силами з "Шахтарем".

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