Два вилучення і суперкамбек: "Динамо" у більшості програло "Поліссю" в матчі з 5 голами

Житомирська команда двічі забила в меншості та завдяки перемозі вийшла на перше місце в УПЛ.

"Динамо" поступилося "Поліссю" у стартовому матчі 10-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Видовищний поєдинок у Житомирі закінчився з рахунком 3:2 .

Кияни вийшли вперед уже на 4-й хвилині зустрічі. Олександр Андрієвський чудово закинув м'яч до штрафного майданчика, де Назар Волошин п'ятою віддав передачу на Віталія Буяльського, а той забив у порожні ворота.

Житомирський клуб відігрався на 15-й хвилині – Борис Крушинський з-за меж штрафного майданчика пробив у правий верхній кут. Георгій Бущан дотягнувся до м'яча, але врятувати свою команду не зумів.

На старті другого тайму "біло-сині" знову повели в рахунку. На 50-й хвилині Буяльський з пенальті переграв Дениса Бойка після того, як Євген Морозко потягнув за футболку Владислава Ваната у карному майданчику господарів.

На 57-й хвилині "Полісся" залишилося в меншості – Морозко отримав другу жовту картку.

Незважаючи на чисельну меншість, команда Юрія Калитвинцева зуміла оформити камбек. На 64-й хвилині Пилип Будківський після розіграшу кутового з рикошетом від Володимира Бражка відправив м'яч у ворота Бущана.

А через шість хвилин Артем Козак покарав оборону "Динамо" за жахливу гру та з меж штрафного майданчика пробив у дальній кут.

Підопічні Мірчі Луческу намагалися уникнути поразки, але не змогли цього зробити. Догравали матч команди в рівних складах – на 90+3-й хвилині Олександр Караваєв заробив пряму червону картку за гру високо піднятою ногою у голову супернику.

Таким чином, "Динамо" (15 очок) залишилося на п'ятому місці в УПЛ, але має три гри в запасі. "Полісся" (19 балів) принаймні тимчасово стало лідером чемпіонату.

Після міжнародної паузи в 11-му турі УПЛ київський клуб зіграє з "Дніпром-1", а житомирці позмагаються з "Ворсклою". Обидва матчі відбудуться 22 жовтня.

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