Два вилучення та незабитий пенальті: "Маріуполь" подужав "Минай" у вогняній битві аутсайдерів УПЛ

Приазовці перервали свою жахливу програшну серію.
"Маріуполь" переміг "Минай" у гостьовому матчі 14-го туру української Прем'єр-ліги. Поєдинок на стадіоні "Авангард" в Ужгороді закінчився з рахунком 2:0 на користь команди Остапа Маркевича.
Наприкінці першого тайму Олексій Кащук вивів приазовців вперед. На 73-й хвилині Олег Очеретько отримав пряму червону картку, залишивши гостей у меншості.
Проте чисельною перевагою закарпатці не скористалися. Не допоміг і зароблений пенальті, який на 77-й хвилині не реалізував Ігор Гончар. Своєю чергою, приазовці забили вдруге та зняли питання про переможця зустрічі - на 81-й хвилині Кащук оформив дубль.
На останніх секундах компенсованого часу склади урівнялися - одразу дві жовті картки заробив Рустам Ахмедзаде.
- "Минай" (8 очок) залишився на 14-й сходинці в УПЛ.
- "Маріуполь" (7 балів) замикає турнірну таблицю. Команда Маркевича перервала затяжну серію поразок у чемпіонаті. Востаннє приазовці не програвали 12 вересня - тоді ними був обіграний "Колос" (3:1).