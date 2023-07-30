Два вилучення та п'ять голів: "Динамо" розгромною перемогою розпочало новий сезон УПЛ (відео)

Київське "Динамо" розбило закарпатський "Минай" у матчі 1-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2023/24. Поєдинок на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського завершився з рахунком 4:1 .

Підопічні Володимира Шарана несподівано вийшли вперед уже на 3-й хвилині зустрічі – Вадим Вітенчук скористався помилкою Крістіана Біловара і завдав точного удару з-за меж штрафного майданчика.

Ще до перерви "Динамо" не лише відігралося. а й повело в рахунку – дубль оформив Владислав Ванат.

На 32-й хвилині команда Мірчі Луческу залишилася у меншості – пряму червону картку отримав захисник Денис Попов.

Однак закарпатці чисельною перевагою не скористалися, а на 56-й хвилині склади вирівнялися – пряму червону картку заробив голкіпер гостей Олександр Бандура.

Наприкінці поєдинку кияни забили ще два голи. На 87-й хвилині Віталій Буяльський реалізував пенальті, а в компенсований час Олександр Караваєв поставив крапку в цій грі.

Зазначимо, що це був перший офіційний поєдинок за "Динамо" капітана збірної України Андрія Ярмоленка після його повернення до столичного клубу. Ярмоленко вийшов у стартовому складі та провів на полі 76 хвилин.

Огляд матчу

У другому турі чемпіонату України "біло-сині" зіграють проти "Оболоні", а "Минай" прийме ЛНЗ. Обидва матчі відбудуться 5 серпня.

Нагадаємо, 29 липня чинний чемпіон України – донецький "Шахтар" – здобув скромну перемогу над "Металістом 1925" у своєму стартовому матчі нового розіграшу УПЛ.

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