Два вилучення та пенальті: "Динамо" здолало "Оболонь" у заключному матчі 2023 року (відео)

"Біло-сині" виграли четвертий поєдинок поспіль після відставки Мірчі Луческу.

"Динамо" обіграло "Оболонь" у матчі 17-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Столичне дербі на стадіоні імені Валерія Лобановського у Києві завершилося з рахунком 2:0 .

Уже на 13-й хвилині "пивовари" залишилися в меншості – Артем Вовкун перед власним карним майданчиком завалив Владислава Ваната, який виходив один на один з голкіпером суперника. Головний арбітр зустрічі Віктор Копієвський покарав гравця "Оболоні" прямою червоною карткою.

Тривалий час підопічним Валерія Іващенка вдавалося зберігати нічийний рахунок, однак у другому таймі команда Олександра Шовковського все ж зуміла розпечатати ворота Артема Кичака.

На 67-й хвилині Беніто, який за п'ять хвилин до цього вийшов на заміну, скористався відскоком від захисника "пивоварів" і з правого флангу штрафного пробив поміж ніг Кичаку.

На 84-й хвилині "Оболонь" залишилася удев'ятьох – Тарас Мороз заробив другий "гірчичник" за грубий фол проти Олександра Андрієвського на половині поля "Динамо".

У кінцівці поєдинку "біло-сині" остаточно зняли питання щодо переможця. На 89-й хвилині Ванат впевнено реалізував пенальті після того, як Павло Лук'янчук біля своїх воріт збив Віталія Буяльського.

Огляд матчу "Динамо" – "Оболонь"

Таким чином, "Динамо" здобуло четверту поспіль перемогу в чемпіонаті України після відходу Мірчі Луческу з посади головного тренера. "Біло-сині" піднялися на п'яте місце в УПЛ, маючи 28 очок після 14 зіграних матчів.

"Оболонь" розташовується на 13-й позиції з 14 балами після 16 поєдинків. "Пивовари" не змогли виграти жодного з останніх шести матчів у чемпіонаті України.

На цьому перша частина чемпіонату України завершена. Після зимової перерви турнір поновиться 24 лютого (базова дата): в рамках 18-го туру УПЛ "Динамо" зіграє проти "Металіста 1925", а "Оболонь" прийме "Чорноморець".

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