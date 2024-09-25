Два вилучення та розгром: "Динамо" програло "Лаціо" на старті Ліги Європи (відео)

Київське "Динамо" розгромно поступилося римському "Лаціо" в матчі першого туру основної стадії Ліги Європи сезону-2024/25. Номінально домашній для українського клубу поєдинок на арені "Фолькспаркштадіон" у німецькому Гамбурзі завершився з рахунком 0:3 .

Римляни вийшли вперед уже на 5-й хвилині зустрічі – Булає Діа отримав передачу від Педро та з меж штрафного низом пробив у правий кут.

На 19-й хвилині головний тренер "біло-синіх" Олександр Шовковський був змушений робити заміну – пошкодження отримав новачок киян, колумбійський захисник Браян Себальос. Замість нього на поле вийшов Крістіан Біловар.

На 34-й хвилині "орлам" вдалося подвоїти свою перевагу в рахунку – Матіас Весіно розрізною передачею вивів Олувафісайо Деле-Башіру один на один з Георгієм Бущаном і той вколотив м'яч у праву "дев'ятку".

А ще через хвилину рахунок став розгромним – Діа оформив дубль, ударом головою замкнувши подачу Деле-Башіру з правого флангу.

На старті другого тайму підопічні Марко Бароні могли забивати вчетверте, але Бущан перевів у стійку удар Педро з лівого флангу штрафного.

На 72-й хвилині "Динамо" ще й залишилося в меншості – Максим Брагару, який за вісім хвилин до цього вийшов на заміну замість Андрія Ярмоленка, отримав пряму червону картку за то, що в боротьбі ззаду наступив на ногу Маттії Дзакканьї.

Через десять хвилин склади команд зрівнялися – нападник римлян Тіджані Нослін, який кількома хвилинами раніше вийшов на заміну, ліктем заїхав в обличчя Владиславу Дубінчаку, за що був покараний прямою червоною карткою.

Проте забити бодай гол престижу динамівці все одно не зуміли, незважаючи на 12 ударів за весь матч (у площину воріт – 7). До слова, у "Лаціо" теж 12 ударів (у площину воріт – 6).

Огляд матчу "Динамо" – "Лаціо"

Буде додано незабаром.

В оновленому форматі Ліги Європи всі 36 команд виступають в єдиній лізі, де зіграють проти восьми різних суперників (чотири матчі вдома і чотири на виїзді).

Всі суперники "Динамо" в основному раунді Ліги Європи: "Рома" (Італія), "Лаціо" (Італія), "Ференцварош" (Угорщина), "Реал Сосьєдад" (Іспанія), "Галатасарай" (Туреччина), "Вікторія" Пльзень (Чехія), РФШ (Латвія), "Гоффенгайм" (Німеччина).

У другому турі Ліги Європи кияни 3 жовтня на виїзді зіграють з німецьким "Гоффенгаймом", а "Лаціо" того ж дня прийме французьку "Ніццу".

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги Європи напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

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