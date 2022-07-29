Два "золота" та три "бронзи" - за день: Україна тріумфально продовжує виступати на Європейському юнацькому олімпійському фестивалі

Збірна України потужно проводить виступи на Європейському юнацькому олімпійському фестивалі-2022, що триває в словацькій Банській Бистриці.
Так, у четвертий день змагань "синьо-жовті" додали до своєї скарбнички ще п'ять нагород - два "золота" та три "бронзи".
Ольга Машаненкова здобула "золото" в бігу на 400 метрів з бар'єрами і принесла Україні першу медаль у легкій атлетиці. У дзюдо українець Станіслав Корчемлюк виграв змагання у ваговій категорії до 81 кг.
Дві "бронзи" в Україні у басейні. У плаванні треті місця посіли Денис Мялковський (200 м на спині) та Микита Кудінов (50 м в/c). Представники України у спортивній гімнастиці Радомир Стельмах та Анна Лащевська зійшли на третє місце п'єдесталу в змаганнях змішаних пар.
Зазначимо, що до цього два дні поспіль українська команда здобувала по "золоту" та "бронзі". Першу "золоту" медаль ЄЮОФ-2022 Україні приніс спортивний гімнаст Радомир Стельмах.16-річний українець став найкращим в особистому багатоборстві. Іншу нагороду - "бронзову" - на старті ЄЮОФ-2022 для нашої країни виграв дзюдоїст Назар Вісков. 17-річний українець піднявся на п'єдестал у ваговій категорії до 60 кг. Після цього "золото" здобув плавець - Микола Котенко. 15-річний спортсмен тріумфував у фіналі на дистанції 200 м батерфляєм. У дзюдо 18-річний Іван Казіміров завоював "бронзу" у ваговій категорії до 73 кг.
- У ЄЮОФ-2022 беруть участь 3600 атлетів із 48 країн Європи. Прапороносцями збірної України на церемонії відкриття були Анна Загоровська (плавання) та Олексій Болдирєв (дзюдо).
- Україну на змаганнях представляють 46 спортсменів, які виступатимуть у 6 із 10 видів спорту (бадмінтон, велоспорт, дзюдо, легка атлетика, плавання, спортивна гімнастика).
Додамо, що наразі збірна України має в своєму активі дев'ять нагород - 4 "золотих" та 5 "бронзових". Це дозволяє "синьо-жовтим" посідати в медальному заліку п'яту сходинку.
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