Два "золота" та три "бронзи" - за день: Україна тріумфально продовжує виступати на Європейському юнацькому олімпійському фестивалі

Так, у четвертий день змагань "синьо-жовті" додали до своєї скарбнички ще п'ять нагород - два "золота" та три "бронзи".

Ольга Машаненкова здобула "золото" в бігу на 400 метрів з бар'єрами і принесла Україні першу медаль у легкій атлетиці. У дзюдо українець Станіслав Корчемлюк виграв змагання у ваговій категорії до 81 кг.

Дві "бронзи" в Україні у басейні. У плаванні треті місця посіли Денис Мялковський (200 м на спині) та Микита Кудінов (50 м в/c). Представники України у спортивній гімнастиці Радомир Стельмах та Анна Лащевська зійшли на третє місце п'єдесталу в змаганнях змішаних пар.

Зазначимо, що до цього два дні поспіль українська команда здобувала по "золоту" та "бронзі". Першу "золоту" медаль ЄЮОФ-2022 Україні приніс спортивний гімнаст Радомир Стельмах.16-річний українець став найкращим в особистому багатоборстві. Іншу нагороду - "бронзову" - на старті ЄЮОФ-2022 для нашої країни виграв дзюдоїст Назар Вісков. 17-річний українець піднявся на п'єдестал у ваговій категорії до 60 кг. Після цього "золото" здобув плавець - Микола Котенко. 15-річний спортсмен тріумфував у фіналі на дистанції 200 м батерфляєм. У дзюдо 18-річний Іван Казіміров завоював "бронзу" у ваговій категорії до 73 кг.

У ЄЮОФ-2022 беруть участь 3600 атлетів із 48 країн Європи. Прапороносцями збірної України на церемонії відкриття були Анна Загоровська (плавання) та Олексій Болдирєв (дзюдо).

Україну на змаганнях представляють 46 спортсменів, які виступатимуть у 6 із 10 видів спорту (бадмінтон, велоспорт, дзюдо, легка атлетика, плавання, спортивна гімнастика).

Додамо, що наразі збірна України має в своєму активі дев'ять нагород - 4 "золотих" та 5 "бронзових". Це дозволяє "синьо-жовтим" посідати в медальному заліку п'яту сходинку.

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