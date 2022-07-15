"Дві агресивні нації": організатори ЧС з легкої атлетики - про недопуск до турніру росіян і білорусів

У п'ятницю, 15 липня, в американському Юджині стартує чемпіонат світу з легкої атлетики. Спортсменів з Росії та Білорусі відсторонено від змагань через війну в Україні.

На пресконференції перед стартом турніру голова World Athletics Себастьян Коу пояснив, чому представникам країн-агресорок було заборонено брати участь у світовій першості.

"Це було зроблено з дуже чіткої точки зору, і йшлося про чесну конкуренцію. Було б немислимо провести тут чемпіонат світу зі спортсменами з Білорусі та Росії, двох агресивних націй, які вторглися до незалежної держави.

Це не зміниться в найближчому майбутньому, у значній мірі через проблеми, пов'язані з труднощами із приїздом 22 українських спортсменів, які пройшли кваліфікацію на чемпіонат світу", - цитує функціонера ESPN.

Чемпіонат світу з легкої атлетики-2022 відбудеться від 15 до 25 липня в американському Юджині.

Додамо, що, окрім чемпіонату світу, російських і білоруських легкоатлетів також усунули від участі у чемпіонаті Європи та Діамантовій лізі.

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