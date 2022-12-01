Дві футбольні збірні залишилися без головних тренерів після вильоту з ЧС-2022

Іран і Мексика попрощалися з коучами, які не змогли вивести національні команди до плейоф.

Головний тренер збірної Мексики Херардо Мартіно та керманич національної команди Ірану Карлуш Кейруш залишили свої посади після вильоту з чемпіонату світу-2022.

Кейруш повідомив про рішення попрощатися з іранською збірною у себе в соцмережах.

"Хлопці та дорогі друзі, немає нічого ганебного в тому, щоб не досягти своєї мрії, поки ви боретеся за неї та робите все можливе. Я пишаюся вами, ви знову були чудові на полі та за його межами. Для мене було честю та привілеєм бути частиною цієї футбольної родини. Я вважаю, що ви заслуговуєте на повагу. Бажаю вам щастя, успіхів та здоров'я. Дякую", – написав португальський фахівець.

На ЧС-2022 збірна Ірану виступала в одній групі з Англією, Уельсом і США. У підсумку іранці набрали 3 очки та посіли третю сходинку в таблиці, не зумівши пробитися до плейоф.

Мартіно заявив про те, що йде у відставку, на пресконференції після матчу 3-го туру проти Саудівської Аравії, в якому мексиканці здобули перемогу (1:2), але цього не вистачило для виходу до плейоф.

"Саме я несу найбільшу відповідальність за це жахливе розчарування та розпач. Мій контракт скінчився, щойно суддя дав фінальний свисток. Тут більше нічого не зробиш", – сказав Мартіно.

Мексика на Мундіалі в Катарі змагалася в квартеті з Польщею, Аргентиною і Саудівською Аравією. Мексиканці набрали 4 очки та фінішували в групі третіми, лише за різницею забитих і пропущених м'ячів поступившись другою сходинкою полякам.

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