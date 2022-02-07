Дві українки - в топ-15, одна - не фінішувала: результати індивідуальної гонки з біатлону на Олімпіаді-2022

Дві українки - в топ-15, одна - не фінішувала: результати індивідуальної гонки з біатлону на Олімпіаді-2022

Валентина Семеренко зійшла з дистанції.

У понеділок, 5 лютого, біатлонна програма Олімпійських ігор-2022 в Пекіні продовжилася індивідуальною гонкою у жінок.

Україну в ній представли три біатлоністки: Ірина Петренко, Юлія Джима та Валентина Семеренко. Повинна була також стартувати Дар'я Блашко, але вона здала позитивний тест на коронавірус і була змушена вирушити на самоізоляцію.

Найкращий результат "синьо-жовтих" показала Джима, яка з двома хибами стала 10-ю . Петренко бездоганно відпрацювала на вогневих рубежах і посіла 11-те місце.

А от Валентина Семеренко не змогла фінішувати. Вона знялася з гонки після двох вогневих рубежів. Головний тренер жіночої збірної України Урош Велепець повідомив, що Валентина мала спазм і через це вона не змогла продовжити гонку.

Перемогу в жіночій індивідуальній гонці здобула представниця Німеччини Деніз Геррманн. Другою стала француженка Анаїс Шевальє-Буше, а замкнула трійку призерів норвежка Марте Олсбю Ройзеланд.

Олімпіада-2022. Результати жіночої індивідуальної гонки

1. Деніз Геррманн (Німеччина, 0+0+1+0) 44:12.7

2.Анаїс Шевальє-Буше (Франція, 0+0+0+1) +9.4

3. Марте Олсбю Ройзеланд (Норвегія, 1+0+0+1) +15.3

4. Ванесса Фогт (Німеччина, 1+0+0+0) +16.6

5 Дінара Алімбекова (Білорусь, 0+0+0+1) +31.7

6. Маркета Давидова (Чехія, 0+0+0+1) +31.9

...

10. Юлія Джима (Україна 0+1+0+1) +1:21.7

11. Ірина Петренко (Україна, 0+0+0+0) +1:29.5

Валентина Семеренко - не фінішувала

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