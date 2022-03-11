Дві українські біатлоністки дебютували на Кубку світу з біатлону: результати спринту в Естонії

Дві українські біатлоністки дебютували на Кубку світу з біатлону: результати спринту в Естонії

Сестри Городні встигли евакуюватися з України та вирушили представляти її в Отепяя.

Українські біатлоністки Юлія та Олена Городні представили країну на етапі Кубка світу з біатлону-2021/22 в естонському Отепяя.

Спочатку збірна України з біатлону планувала достроково завершити сезон через вторгнення Росії на територію нашої країни. Проте двом спортсменкам вдалось евакуюватись з країни. Тепер вони змагаються за Україну на етапі Кубка світу, який є дебютним в їхній кар'єрі. Раніше біатлоністки виступали лише на юніорських етапах Кубка IBU.

У п'ятницю, 11 березня, сестри виступили в спринтерській гонці в Отепяя. 20-річна Юлія Городна з двома хибами на стрільбищі показала 82-й результат, а 17-річна Олена схибили чотири рази і в підсумку посіла 85-те місце.

Переможницею гонки стала француженка Жюлія Сімон. Навіть з колом штрафу вона випередила Ванессу Фогт із Німеччини. Топ-3 замкнула норвежка Каролін Кноттен.

Кубок світу з біатлону. Отепяя. Спринт (жінки)

1. Жюлія Сімон (Франція, 0+1) 20:45.8

2. Ванесса Фогт (Німеччина, 0+0) +11.0

3. Каролін Кноттен (Норвегія, 0+0) +12.8

4. Деніз Геррманн (Німеччина, 0+0) +16.1

5. Інгрід Ландмарк Тандреволл (Норвегія, 0+0) +21.9

6. Ганна Еберг (Швеція, 1+0) +23.0

...

82. Юлія Городна (Україна, 2+0) +4:33.9

85. Олена Городна (Україна, 1+3) +5:11.7

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