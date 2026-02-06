ТСН у соціальних мережах

Дві українські тенісистки вийшли до півфіналу турніру WTA у Клуж-Напоці

Олександра Олійникова та Дар'я Снігур продовжують змагатися за трофей.

Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Олександра Олійникова

Олександра Олійникова / © Associated Press

Українські тенісистки Олександра Олійникова та Дар'я Снігур вийшли до півфіналу турніру WTA 250 у румунському місті Клуж-Напока.

У чвертьфіналі Олійникова здобула перемогу над четвертою сіяною Ван Сіньюй з Китаю – 6:4, 6:4. А Снігур обіграла китаянку Юе Юань – 4:6, 6:0, 7:5.

Олійникова вперше в кар'єрі вийшла до півфіналу турніру WTA та вперше перемогла суперницю з топ-50 світового рейтингу.

У півфіналі Олександра зустрінеться з британкою Еммою Радукану, тоді як в іншому матчі 1/2 фіналу Снігур позмагається з румункою Сораною Кирстею. Обидва поєдинки відбудуться 6 лютого.

Якщо Олійникова та Снігур у півфіналах переможуть своїх опоненток, то розіграють трофей в українському фіналі.

Раніше повідомлялося, що Еліна Світоліна програла першій ракетці світу та не зуміла вийти до фіналу Australian Open-2026.

