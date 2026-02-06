- Дата публікації
Дві українські тенісистки вийшли до півфіналу турніру WTA у Клуж-Напоці
Олександра Олійникова та Дар'я Снігур продовжують змагатися за трофей.
Українські тенісистки Олександра Олійникова та Дар'я Снігур вийшли до півфіналу турніру WTA 250 у румунському місті Клуж-Напока.
У чвертьфіналі Олійникова здобула перемогу над четвертою сіяною Ван Сіньюй з Китаю – 6:4, 6:4. А Снігур обіграла китаянку Юе Юань – 4:6, 6:0, 7:5.
Олійникова вперше в кар'єрі вийшла до півфіналу турніру WTA та вперше перемогла суперницю з топ-50 світового рейтингу.
У півфіналі Олександра зустрінеться з британкою Еммою Радукану, тоді як в іншому матчі 1/2 фіналу Снігур позмагається з румункою Сораною Кирстею. Обидва поєдинки відбудуться 6 лютого.
Якщо Олійникова та Снігур у півфіналах переможуть своїх опоненток, то розіграють трофей в українському фіналі.
Раніше повідомлялося, що Еліна Світоліна програла першій ракетці світу та не зуміла вийти до фіналу Australian Open-2026.