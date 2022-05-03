Дві європейські країни не викликатимуть до збірної хокеїстів із російських чемпіонатів

Дві європейські країни не викликатимуть до збірної хокеїстів із російських чемпіонатів

Фінляндія та Швеція відмовилися викликати до збірної хокеїстів із Континентальної хокейної ліги та інших російських чемпіонатів.

Рішення було ухвалено на тлі повномасштабної війни, яку триває в Україні.

Про це повідомляє Reuters.

"Позиція Хокейної асоціації Фінляндії полягає в тому, що гравці, які грають у Росії наступного сезону, не зможуть виступати за збірну", - йдеться у заяві Хокейної асоціації Фінляндії.

Шведська асоціація хокею з шайбою (SIF) заявила, що схиляється до того, щоб не вибирати шведських гравців, що працюють у КХЛ, але ухвалить офіційне рішення після закінчення сезону.

"Але що ми можемо зараз констатувати, то це те, що жоден із гравців, які брали участь у плейоф КХЛ, не має права на участь у турнірі Кубка світу у Фінляндії", — йдеться у заяві SIF.

У Континентальній хокейній лізі на момент початку російської атаки виступали 61 хокеїст із Фінляндії та Швеції. Після зняття Йокеріта та добровільного розриву контрактів таких гравців залишилося кілька.

Нагадаємо, що Міжнародна федерація хокею (IIHF) позбавила Росію права проведення чемпіонату світу-2023.

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