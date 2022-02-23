Двічі ледь не знепритомніла на ОІ-2022: зіркова норвезька біатлоністка повідомила, чи продовжить кар'єру

Спортсменка пройшла ретельне медичне обстеження та отримала вердикт лікарів.

Титулована норвезька біатлоністка Інгрід Ландмарк Тандреволд, яка передчасно завершила виступи на Олімпійських іграх-2022 в Пекіні через проблеми зі здоров'ям, розповіла про свій стан та подальші плани.

За словами 25-річної спортсменки, після повернення додому вона зробила низку медичних тестів. Не виявивши загроз для здоров'я біатлоністки, лікарі дозволили їй взяти участь у наступних змаганнях.

"Озираючись назад, важко пояснити, що саме сталося. Але я отримала відповідь, що це не так небезпечно, як можна подумати. У четвер отримаю довідку від лікаря, яка надасть дозвіл на участь у наступних змаганнях.

Я була у кількох кардіологів, робила ЕКГ, комп'ютерну томографію та інше. Але не розкриватиму подробиці, думаю, це особиста інформація про здоров'я. Але я отримую сертифікат, що можу бігати на лижах, так що справи стали кращими.

Думаю, мені дуже допоміг вихід із олімпійської "бульбашки". Повернення додому та час із друзями та сім'єю дуже допомогли. У такій ситуації ти розумієш, що це найважливіша річ у світі. Це кліше, але коли, приходячи додому, ти зустрічаєш тих, кого любиш, і бачиш, як вони піклуються про тебе, ти розумієш, що дещо в житті означає більше, ніж пара медалей", - наводить слова Тандреволд TV2.

Таким чином, Тандреволд розраховує виступити на наступному етапі Кубка світу у фінському Контіолахті, який відбудеться від 3-го до 6 березня.

Нагадаємо, на ОІ-2022 Тандреволд двічі протягом двох гонок поспіль мало не втратила свідомість, ледве доїхавши до фінішу. Так, після спринту норвежка зазначила, що в неї в очах були якісь спалахи та вона не розуміла того, що відбувається. Щодо гонки переслідування, то Тандреволд йшла третьою, але у підсумку посіла 14-те місце. Вона ледве добігла до фінішу і одразу впала. Її відвели під руки.

Тандреволл є триразовою чемпіонкою світу в естафеті, а також тричі була призеркою планетарної першості в особистих змаганнях. Крім того, вона є чотириразовою медалісткою чемпіонатів Європи з біатлону.

У нинішньому сезоні норвежка здобула два "золота" в естафетах: у змішаній в Обергофі та жіночій у Антгольці. В особистих гонках вона цього сезону не піднімалася вище п'ятого місця.

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