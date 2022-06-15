"Двічі просили сховати, але я до них не дослухалась": 16-річна українка відмовилася прибрати прапор "Азову" на нагородженні в Угорщині

"Двічі просили сховати, але я до них не дослухалась": 16-річна українка відмовилася прибрати прапор "Азову" на нагородженні в Угорщині

Українська боксерка Діана Петренко розповіла подробиці скандального інциденту, який стався з нею на міжнародному турнірі Bornemissza-2022 в Угорщині.

16-річна українка стала срібною призеркою змагань. Під час церемонії нагородження спортсменка з Черкас розгорнула прапор полку "Азов", які героїчно тримали оборону Маріуполя від російський окупантів. Проте це не сподобалося організаторам турніру, вони негайно попросили Діану його сховати.

Як виявилося, боксерка проігнорувала ганебні вимоги організаторів та тримала прапор в руках впродовж усієї церемонії нагородження. Про це Петренко розповіла в інтерв'ю Федерації боксу України.

"Я тренуюсь в залі, що носить ім'я Героя України Сергія Амброса, який служив у батальйоні "Азов". Вийшовши на церемонію нагородження з прапором полку "Азов", я хотіла вшанувати Сергія Амброса та всіх загиблих захисників України… Організаторам мій вчинок не сподобався, вони двічі просили сховати прапор, але я до них не дослухалась і тримала прапор в руках впродовж усієї церемонії нагородження", - зазначила Діана.

Також Петренко заявила, що виграну медаль присвятила всім захисникам України, серед яких є й члени її родини. Хрещений батько дівчини Сергій Оношенко загинув у боях з російськими окупантами за Гостомель, а її дядько Григорій Федотов зараз воює на фронті.

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