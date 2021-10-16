Двічі в ту ж "дев'ятку": румунський Роналдо оформив фантастичний дубль за декілька хвилин (відео)

Двічі в ту ж "дев'ятку": румунський Роналдо оформив фантастичний дубль за декілька хвилин (відео)

Роналдо Декону відзначився голами-шедеврами в грі проти бухарестського "Динамо".

Півзахисник "Газ-Метану" Роналдо Декону став героєм матчу вищого дивізіону Чемпіонату Румунії з бухарестським "Динамо". 24-річний футболіст записав до свого активу дубль, зробивши це у приголомшливому стилі.

На 35-й хвилині Роналдо відкрив рахунок у поєдинку розкішним дальнім ударом у верхній кут. Не встигли гравці "Динамо" оговтатися, як Декону всього через дві хвилини відзначився новим шедевром.

Уже в наступній атаці своєї команди він завдав удару зльоту приблизно з того ж місця, з якого забив перший гол. М'яч за дивовижною траєкторією полетів за комірець воротарю і влучив у ту ж "дев'ятку".

RONALDOOOOOOOOOOO



Ronaldo Deaconu scored two BANGERS in Romania's Liga 1 division this morning pic.twitter.com/KoVtZv13TQ — Fox Football (@FOXFOOTBALL) October 16, 2021

Дубль Декону допоміг його клубу обіграти бухарестське "Динамо" з рахунком 2:1 .

. Цікаво, що батько футболіста був фанатом бразильського форварда Роналдо і назвав сина на його честь. Декону поки що виступав лише за молодіжну та олімпійську збірні Румунії, але тепер точно звернув на себе увагу в головній команді.

Раніше ТСН Проспорт писав, що воротар забив переможний гол-шедевр у Кубку Румунії.

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