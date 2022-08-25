Двох хокеїстів юнацької збірної України, які виступали у Росії після 24 лютого, відсторонили

Федерація хокею України відсторонила двох гравців юнацької збірної U-18, які після 24 лютого грали за клуби країн-агресорок.

Федерація хокею України відсторонила гравців юнацької збірної Макара Ополинського і Дениса Нагорнюка від участі в турнірі у Будапешті.

Яе повідомляється на офіційному сайті, федерація взяла під прискіпливий контроль ситуацію навколо тих кандидатів у юнацьку збірну України, які мали причетність до виступів у командах з Росії та Білорусі.

"Позиція ФХУ стосовно цих хокеїстів чітка і недвозначна: вони і їх батьки мають повністю відмовитися від повернення в систему російського і білоруського хокею. Будь-які спроби повернутися туди автоматично означатимуть відмову від послуг цих хокеїстів у національних збірних України", - йдеться у повідомленні.

У ФХУ додали, що Ополинський та Нагорнюк брали участь у навчально-тренувальному зборі юніорської збірної України U-18, який триває у Будапешті, як громадяни України. Ці спортсмени самостійно висловили бажання виступати у складі української збірної та не пов’язують свого спортивного майбутнього з країною-агресоркою.

"Втім, виступи у російських змаганнях після початку повномасштабного вторгнення не залишають іншого вибору, окрім як відсторонити вищеназваних хокеїстів від участі в турнірі у Будапешті", – заявили в організації.

Федерація також проведе розслідування на наявність громадянств ворожих країн та з'ясує обставини виступів Ополинського та Нагорнюка в Росії.

Нагадаємо, що російський хокеїст Костянтин Волков висловив обурення щодо вимоги заклеїти прапор країни-окупантки під час виступу у фінському "Ессяті".

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