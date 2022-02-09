Двох сноубордисток забрали на ношах просто з траси після жахливих падінь на ОІ-2022 (фото, відео)

Двох сноубордисток забрали на ношах просто з траси після жахливих падінь на ОІ-2022 (фото, відео)

Сьогоднішні виступи були невдалими для сноубордисток з Андорри та Чехії.

На Олімпіаді-2022 спортсменка з Андорри Маева Естевес отримала тяжку травму під час виступу у кваліфікації змагань з сноуборд-кросу.

26-річна спортсменка упала двічі. Після першого падіння вона продовжила виступ, проте знову невдало приземлилася та вдарилася спиною. Естевес забирали з траси на ношах.

Маева є однією із трьох спортсменів, які представляють Андорру на Олімпіаді у Пекіні. На церемонії відкриття Ігор вона несла прапор своєї країни.

Проте на цьому падіння не закінчилися. В 1/8 фіналу серйозних травм зазнала чеська сноубордистка Вендула Гоп'якова. Вона зіткнулася з росіянкою Крістіною Пауль, після чого впала, вдарившись спиною та головою. Спортсменці також знадобилася допомога медиків, після чого її забрали на ношах.

Тренер Гоп'якової Марек Єлінек у коментарі idnes.cz сказав, що Гоп'якову, ймовірно, чекає операція на лівому зап’ясті, а також вона має залікувати травмовану щиколотку,

Зазначимо, що у цьому змаганні росіянка Пауль, з якою зіткнулася чеська спортсменка, не змогла вийти до чвертьфіналу олімпійського турніру.

Нагадаємо, що російська фігуристка вилаялася в прямому ефірі на Олімпіаді-2022 (відео).

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