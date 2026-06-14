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ТСН у соціальних мережах

Кімната для перегляду футболу

Кімната для перегляду футболу

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
106
Час на прочитання
2 хв
Кімната для перегляду футболу

Двом фанатам футболу заплатять $50 тисяч за перегляд усіх матчів ЧС-2026 у скляному кубі — фото

Остін Франклін і Кевін Акото стали переможцями незвичайного конкурсу від Fox One.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Шолудько Юлія Шолудько
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Фразу «робота мрії» використовують доволі часто, але для двох футбольних уболівальників зі США вона стала реальністю.

Остін Франклін і Кевін Акото отримають почесну роль «Головних спостерігачів Чемпіонату світу» та зароблять 50 тисяч доларів за те, що переглянуть кожен матч мундіалю 2026 року у спеціально облаштованому скляному кубі на Таймс-сквер у Нью-Йорку, пише LADbible.

Обидва чоловіки змогли обійти тисячі інших претендентів, які подали заявки на незвичайну вакансію, організовану компанією Fox One.

Для участі в конкурсі охочим потрібно було записати коротке відео та пояснити, чому саме вони заслуговують на звання найбільш відданих футбольних уболівальників країни. За словами організаторів, кампанія отримала надзвичайно великий відгук, тому замість одного переможця було вирішено обрати одразу двох.

Скляний куб для перегляду ЧС-2026

Скляний куб для перегляду ЧС-2026

У результаті контракти отримали Остін Франклін та Кевін Акото. Обидва вже мають власну аудиторію в TikTok, де за ними стежать тисячі користувачів.

Остін Франклін і Кевін Акото

Остін Франклін і Кевін Акото

У статусі головних спостерігачів чемпіонату світу вони проведуть літо у спеціально збудованому «кубі для перегляду», де в прямому ефірі стежитимуть за всіма 104 матчами турніру.

Загалом фанатам доведеться присвятити перегляду футболу близько 12 600 хвилин, не враховуючи додаткового часу та можливих серій пенальті. Втім, лише переглядом матчів їхня робота не обмежиться.

Кімната зсередини

Кімната зсередини

Франклін і Акото також повинні створювати контент для соціальних мереж, ділитися емоціями, коментувати події на полі та передавати реакції вболівальників у режимі реального часу.

Переможці конкурсу були у захопленні від результатів відбору.

Франклін зізнався: «Це все ще здається досить нереальним. Можливість дивитися кожен матч чемпіонату світу та ділитися цими моментами з уболівальниками з усього світу з Таймс-сквер — це мрія. Я дуже тішуся, що зможу поділитися з уболівальниками кожним моментом».

Його колега Кевін Акото також не приховував емоцій. «Назвати це роботою мрії — це майже замало», — сказав він. «Отримати місця в першому ряду на всі матчі під час, мабуть, найкращої вечірки з перегляду Чемпіонату світу — це просто неймовірно».

Нагадаємо, розклад і результати всіх матчів чемпіонату світу-2026 з футболу.

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Дата публікації
Кількість переглядів
106
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