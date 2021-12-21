Дворазовий призер Олімпіади-2020 завоював "бронзу" чемпіонату світу з плавання на короткій воді

Дворазовий призер Олімпіади-2020 завоював "бронзу" чемпіонату світу з плавання на короткій воді

Романчук став третім на дистанції 1500 м вільним стилем.

Українець Михайло Романчук став бронзовим медалістом чемпіонату світу з плавання на короткій воді.

У фіналі змагань вільним стилем на дистанції 1500 метрів Михайло майже на п'ять секунд відстав від переможця - німця Флоріана Веллброка, який встановив новий світовий рекорд (14 хвилин та 6,88 секунди). "Срібло" дісталося Ахмеду Хафнауї з Тунісу, який побив рекорд Африки (14,10,94).

"Бронза" Романчука — єдина медаль збірної України на поточній світовій першості, яка сьогодні завершується в Абу-Дабі. Медальний залік очолює збірна США – 25 нагород (сім із них – золоті).

Цього року Романчук став дворазовим призером Олімпіади у Токіо: "бронзу" - на дистанції 800 метрів вільним стилем, "срібло" - на 1500 метрах.

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