Дворазовий володар Кубка європейських чемпіонів вперше за 23 роки повернувся в АПЛ

Дворазовий володар Кубка європейських чемпіонів вперше за 23 роки повернувся в АПЛ

У неділю, 29 травня, у Лондоні на "Вемблі" відбувся поєдинок плейоф Чемпіоншипу за вихід до Англійської Прем'єр-ліги.

У матчі за вихід до англійської еліти "Ноттінгем Форест" здолав "Хаддерсфілд" - 0:1 .

Єдиний гол поєдинку у власні ворота забив 19-річний захисник "Хаддерсфілда" Колвілл наприкінці першого тайму.

Знаменитий клуб "Ноттінгем Форест" повернувся до АПЛ через 23 роки. Востаннє команда виступала у топ-дивізіоні Англії у сезоні 1998/99.

Додамо, що за свою історію "лісники" одного разу ставали чемпіонами Англії (1978) та двічі виграли Кубок європейських чемпіонів (1979, 1980).

Таким чином, з Чемпіоншипу до АПЛ вийшли "Фулхем", "Борнмут" та "Ноттінгем Форрест". Вони замінили трьох аутсайдерів сезону – "Бернлі", "Вотфорд" та "Норвіч".

Нагадаємо, що чемпіоном АПЛ сезону-2021/22 став "Манчестер Сіті", за який грає Олександр Зінченко.

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