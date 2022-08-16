Дворазового чемпіона світу з метання спису побили на яхті та викинули за борт: відео

Дворазовий чемпіон світу з метання списа гренадець Андерсон Пітерс потрапив у неприємний інцидент на батьківщині.

Під час вечірки на яхті почалася сутичка, і група з п'яти осіб викинула Пітерса у воду. Щоправда, гренадець не отримав серйозних пошкоджень.

Про це повідомляє NBCSports.

Поліція Гренади підтвердила, що після інциденту кілька членів екіпажу судна було взято під варту. Повідомляється, що човен Harbour Master належить синові міністра торгівлі Трінідаду.

До вашої уваги відео з інцидентом за участю Пітерса.

Зазначимо, що в липні Пітерс вдруге став чемпіоном світу з легкої атлетики, вигравши в Юджині "золото", як і в 2019 році в Катарі.

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