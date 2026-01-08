Дворазовому володарю "Золотого м'яча" діагностували рак

Кевін Кіган / © Associated Press

Реклама

Колишньому форварду збірної Англії та дворазовому володарю "Золотого м'яча" Кевіну Кігану діагностували рак.

Про це повідомив офіційний сайт "Ньюкасла", за який виступав Кіган, а також був головним тренером "сорок".

Нещодавно 74-річний Кевін потрапив до лікарні через постійний біль у животі. Під час обстеження медики виявили в Кігана рак. Він пройде курс лікування від онкозахворювання.

Реклама

Ігрова кар'єра Кігана розпочалася 1968 року зі "Сканторпа". Пізніше він виступав за "Ліверпуль", "Гамбург", "Саутгемптон", "Ньюкасл" і "Блектаун Сіті".

Кевін тричі ставав чемпіоном Англії з "Ліверпулем", виграв Кубок і два Суперкубки Англії, Кубок чемпіонів і два Кубки УЄФА.

У складі "Гамбурга" він став чемпіоном і володарем Кубка Німеччини, двічі отримав нагороду найкращому футболісту світу – "Золотий м'яч" (1978, 1979).

Також Кіган провів 63 матчі за збірну Англії, в яких відзначився 21 голом.

Реклама

Як тренер він двічі очолював "Ньюкасл", також тренував "Фулгем", "Манчестер Сіті" та збірну Англії.