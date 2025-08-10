- Дата публікації
Двоє боксерів померли від травм після виступу на вечорі в Токіо
Ще один боєць перебуває у комі.
Два японські боксери Шигетоші Котарі та Хіромаса Уракава померли від травм, яких дістали під час поєдинків на боксерському вечорі в Токіо, що відбувся 2 серпня.
Про це повідомляє The Ring.
8 серпня від крововиливу в мозок помер 28-річний Котарі. Тепер стало відомо, що з аналогічної причини внаслідок черепно-мозкової травми помер 28-річний Уракава, якого госпіталізували після поразки нокаутом у восьмому раунді від Йоджі Сайто.
Обом боксерам зробили операції на мозку, але це не допомогло врятувати їм життя.
Крім того, у комі перебуває ще один боксер Ямато Хата, який був суперником Котарі та завдав йому смертельних травм на рингу. У тому бою було зафіксовано нічию, після чого Котарі знепритомнів.
