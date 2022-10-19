Двоє фанатів "Карпат" віддали життя, захищаючи Україну від рашистів

Юрій "Тай" Осадчук та Ростислав "Дрогобич" Шийко загинули в боях з російськими загарбниками.

Представники ультрас львівських "Карпат" Юрій "Тай" Осадчук та Ростислав "Дрогобич" Шийко поклали власні життя, боронячи батьківщину від російських окупантів.

Сумною звісткою поділився офіційний сайт львівського клубу.

Зазначається, що вони загинули під час виконання бойового завдання.

"Це непоправна втрата для всієї карпатівської родини. Вічна слава Героям України!", - йдеться на офіційному сайті "левів".

Зазначимо, що від початку повномасштабного російського вторгнення чимало українських спортсменів та уболівальників пішли захищати батьківщинку в лавах ЗСУ. На жаль, не всі наші герої повернуться додому живими.

Раніше повідомлялося, що двоє українських гравців в американський футбол загинули у боях з російськими окупантами.

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