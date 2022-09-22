Двоє футболістів залишили табір збірної України перед вирішальними матчами Ліги націй: яка причина

Голкіпер збірної України Анатолій Трубін та півзахисник Віктор Коваленко не допоможуть національній команді у двох заключних поєдинках Ліги націй проти Вірменії та Шотландії.

Обидва гравці залишили табір "синьо-жовтих" після перенесеного матчу 1-го туру групового етапу Ліги націй проти Шотландії, який завершився розгромною виїзною поразкою українців.

Про це повідомив головний тренер національної команди Олександр Петраков на пресконференції після гри.

Трубін вирушить до молодіжної збірної України, яка візьме участь у плейоф відбору на Євро-2023. За вихід на континентальну першість команда Руслана Ротаня зіграє проти Словаччини. Матчі відбудуться 23-го і 27 вересня.

Своєю чергою, у Коваленка діагностували пошкодження, яке й завадить йому зіграти за збірну України в наступних матчах.

"Чи залишиться Анатолій Трубін у розташуванні команди? Я ухвалив рішення, подякував йому. Він поїде на допомогу молодіжній збірній України. Також залишить розташування команди Коваленко. Йому зробили МРТ, у нього травма", - цитує коуча "синьо-жовтих" офіційний сайт УАФ.

Раніше повідомлялося, що Петраков взяв на себе провину за розгромну поразку від Шотландії в Лізі націй.

За підсумками чотирьох турів збірна України з 7 очками розташовується на другій позиції у своєму квартеті. Лідирує з 9 балами Шотландія. Третю та четверту сходинки посідають Ірландія (4) та Вірменія (3).

У двох заключних поєдинках Ліги націй-2022/23 команда Олександра Петракова 24 вересня зустрінеться з Вірменією, а 27 вересня знову зіграє з Шотландією.

Переможець групи 1 Ліги B, де виступає збірна України, отримає право провести наступний сезон Ліги націй в елітній Лізі А. Команда, яка посяде останнє місце в квартеті, опуститься до Ліги C.

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