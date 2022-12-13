Двоє ключових футболістів збірної Франції ризикують пропустити півфінал ЧС-2022

За путівку до фіналу команда Дідьє Дешама битиметься з Марокко.

Збірна Франції може зіткнутися з кадровими втратами перед півфіналом чемпіонату світу-2022 з футболу проти команди Марокко.

Як повідомляє видання L’Equipe, хавбек Адріан Рабйо і захисник Дайо Упамекано не тренувалися з "Ле Бле" напередодні важливого матчу.

Упамекано пропустив вже друге тренування поспіль через біль у горлі. Рабйо також підхопив застуду. Участь обох гравців у матчі з Марокко під питанням.

Додамо, що в понеділок, 12 грудня, півзахисник Орельєн Чуамені не тренувався з "триколірними" через пошкодження литкового м'яза, але вже повернувся до загальної групи.

Поєдинок Франція – Марокко відбудеться в середу, 14 грудня, на стадіоні "Ель-Байт" в Ель-Хаурі. Початок зустрічі – о 21:00 за київським часом. Текстова онлайн-трансляція матчу буде доступна на нашому сайті.

Нагадаємо, в іншому півфіналі ЧС-2022 збірна Аргентини зіграє з Хорватією. Цей матч відбудеться сьогодні, 13 грудня. Початок – о 21:00 за київським часом. Онлайн-трансляція поєдинку доступна на нашому сайті.

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