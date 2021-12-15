Двоє ключових гравців "Реала" отримали позитивні тести на COVID-19

Двоє ключових гравців "Реала" отримали позитивні тести на COVID-19

"Вершкові" повідомили про нові виявлені випадки зараження.

Півзахисник "Реала" Лука Модріч та захисник команди Марсело отримали позитивні тести на коронавірус.

Про це повідомляється на офіційному сайті мадридського клубу.

Футболістам доведеться піти на самоізоляцію. Жодних подробиць про стан гравців "вершкові" не розкривають.

"Реал" лідирує в турнірній таблиці Ла Ліги з відривом у вісім очок. Наступний свій матч команда проведе проти аутсайдера турніру - Кадіса. Матч відбудеться в неділю, 19 грудня.

Цього сезону Модріч провів 12 матчів у складі "мадридців" та оформив 4 результативні передачі. На рахунку Марсело три матчі.

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