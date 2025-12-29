ТСН у соціальних мережах

436
1 хв

Двоє людей загинули: Джошуа потрапив у серйозну ДТП

Сам британський боксер отримав незначні травми.

Максим Приходько
Ентоні Джошуа

Ентоні Джошуа / © Associated Press

Ексчемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа, який нещодавно нокаутував блогера Джейка Пола, потрапив у серйозну ДТП.

Про це повідомляє Ring Magazine.

Аварія сталася в Нігерії, звідки родом батьки Ей Джея. Автомобіль Lexus, у якому перебував британський боксер, зіткнувся з вантажівкою. Двоє людей загинули на місці.

Сам Джошуа, який був пасажиром, отримав незначні травми. На відео видно, як Ентоні допомагають вибратися з машини. Під час цього обличчя боксера сповнене болю.

Нагадаємо, Джошуа нокаутував Пола у шостому раунді, до цього тричі відправивши його у нокдаун. Після бою зірка YouTube повідомив, що британець зламав щелепу йому в двох місцях, опублікувавши рентгенівський знімок.

Для 36-річного Джошуа це 29-та перемога на професійному рингу (26 – нокаутом) за 4 поразок, дві з яких він зазнав від українця Олександра Усика.

Після своєї перемоги над блогером Ентоні кинув виклик іншому ексчемпіону світу в надважкій вазі Тайсону Ф'юрі.

Нагадаємо, раніше Джошуа показав, як готується до бою з Джейком Полом під керівництвом українського тренера.

436
