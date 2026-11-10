Двоє суддів CAS перед ухваленням рішення про повернення Росії до міжнародного хокею відвідали Москву

Джуліо Палермо / The Law

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Двоє суддів Спортивного арбітражного суду (CAS) Джуліо Палермо та Ісмаїл Селім відвідали Росію перед тим, як ухвалити скандальне рішення про повернення російських хокейних збірних до міжнародних змагань.

Про це повідомило швейцарське видання Inside Paradeplatz.

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Рішення про скасував відсторонення росіян від міжнародних хокейних турнірів було одностайним. Його ухвалила колегія з трьох суддів, до складу якої увійшли італієць Палермо, єгиптянин Селім та британець Марк Говелл.

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Видання Inside Paradeplatz повідомило, що щонайменше двоє суддів могли мати особисту зацікавленість у такому рішенні. Усе — через їхню поїздку до Москви перед тим, як їх назначили суддями у цій справі.

22 вересня Палермо виступив на "Російському міжнародному арбітражному конгресі" у Москві. Конференція була організована Російським інститутом сучасного арбітражу. Італійський юрист був заявлений учасником дискусії під назвою "Історія арбітражу: хто пише, хто розповідає, хто вірить?".

У CAS запевнили, що Палермо відвідав Москву власним коштом ще до призначення його на справу між Федерацією хокею Росії та Міжнародною федерацію хокею (IIHF), наголошуючи, що він не знав, що у майбутньому розглядатиме її.

Зазначається, що суд в Лозанні не був поінформований про цю поїздку, але водночас "не має фактів, які можуть поставити під сумнів незалежність Палермо".

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Сам Палермо охарактеризував інформацію про свою поїздку до Росії як "безпідставну та вкрай образливу для його репутації". Італійський юрист додав, що має намір "вжити всіх необхідних заходів для захисту своїх прав і репутації".

Крім того, 16 травня 2025 року на аналогічному конгресі в Росії виступав другий суддя з трійки колегії CAS — єгиптянин Ісмаїл Селім.

Нагадаємо, 30 жовтня CAS задовольнив апеляцію російської федерації хокею та скасував відсторонення російських команд від міжнародних турнірів, зобов’язавши IIHF дозволити збірним країни-окупантки брати участь у світових змаганнях.

Таким чином, молодіжна та доросла збірні Росії отримали право зіграти на майбутніх чемпіонатах світу. Росіяни вже офіційно замінили Норвегію в еліті молодіжного ЧС, а тепер під загрозою перебуває також місце України в еліті дорослого ЧС, куди наша команда повернулася вперше за 20 років.

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Збірна України з хокею останньою кваліфікувалася на ЧС-2027 в еліті, посівши друге місце на ЧС-2026 у дивізіоні ІА.

Водночас CAS зобов’язав IIHF повернути російські команди до міжнародних змагань, зокрема й збірну Росії на чемпіонат світу на тому рівні, на якому її відсторонили 2022 року. Оскільки чоловіча збірна РФ тоді виступала в елітному дивізіоні, її повернення може означати, що саме Україна втратить своє місце серед найсильніших команд світу.

Однак, колишній віцепрезидент Міжнародної федерації хокею (IIHF) Калерво Куммола запевнив, що збірну України не виключать з еліти ЧС-2027 з хокею. Водночас питання повернення Росії до міжнародного хокею залишається на порядку денному.

Низка європейських збірних, зокрема Фінляндія, Норвегія, Данія, Латвія, Чехія, Швеція, Франція та Австрія вже заявили, що бойкотуватимуть матчі з російською командою на світовій першості. Крім того, через потенційну участь російської збірної майбутній ЧС-2027 з хокею почав втрачати спонсорів.

ЧС-2027 з хокею в елітному дивізіоні відбудеться від 14 до 30 травня 2027 року в Німеччині.

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