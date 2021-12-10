Двоє українців фінішували в топ-20 у стартовій гонці третього етапу Кубка світу з біатлону

Двоє українців фінішували в топ-20 у стартовій гонці третього етапу Кубка світу з біатлону

Трійка призерів вийшла воістину неочікуваною.

У п'ятницю, 10 грудня, третій етап Кубка світу з біатлону сезону-2021/22 в Гогфільцені розпочався спринтерською гонкою у чоловіків.

Трійка призерів виявилася сенсаційною. Переможцем став німець Йоганнес Кюн. "Срібло" виграв швед Мартін Понсілуома, а "бронзу" - білорус Антон Смольський.

Україну в спринті представляли п'ять біатлоністів: Артем Прима, Антон Дудченко, Дмитро Підручний, Богдан Цимбал та Артем Тищенко. Найкращий результат серед наших показав Прима - 17-те місце. Одразу за ним фінішував Підручний.

1. Йоганнес Кюн (Німеччина, 0+1) 26:05.0

2. Мартін Понсілуома (Швеція, 1+0) +14.3

3. Антон Смольський (Білорусь, 0+0) +20.5

...

17. Артем Прима (Україна, 0+0) +54.3

18. Дмитро Підручний (Україна, 1+1) +55.6

27. Антон Дудченко (Україна, 0+1) +1:10.1

48. Артем Тищенко (Україна, 1+0) +1:40.0

89. Богдан Цимбал (Україна, 0+3) +2:47.9

Сьогодні також спринтерську гонку бігтимуть жінки, вона розпочнеться о 15:15 за київським часом. 11-12 грудня в Гогфільцені відбудуться чоловічі та жіночі персьюти та естафети.

Всього цього сезону заплановано 10 етапів Кубка світу. Крім того, від 4-го до 20 лютого 2022 року біатлоністи позмагаються на зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні.

Біатлонний сезон-2021/22 закриє останній етап Кубка світу в норвезькому Голменколлені, який запланований на 17-20 березня.

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