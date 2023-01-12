Двоє українців пройшли кваліфікацію Australian Open-2023: хто представить нашу країну в основній сітці

Українські тенісисти Леся Цуренко та Олексій Крутих успішно подолали кваліфікацію Australian Open-2023.

У фінальному раунді відбору Цуренко розібралася із француженкою Леолією Жанжан – 4:6, 2:6. Таким чином, Леся вдванадцяте зіграє в основній сітці Australian Open.

Крутих, який є єдиним представником України в чоловічому особистому розряді, впорався з американцем Денисом Кудлою – 6:3, 4:6, 4:6. Олексій уперше в кар'єрі зіграє в основній сітці турніру "Великого шолома".

Автоматично до основної сітки Australian Open-2023 потрапили чотири українські тенісистки: Ангеліна Калініна, Марта Костюк, Катерина Байндль та Даяна Ястремська. Тож всього в основі турніру нашу країну представлятимуть 6 учасників: 5 – у жіночому розряді та один – у чоловічому.

Змагання основної сітки Australian Open-2023 стартують 16 січня та триватимуть до 29 січня.

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