Двоє українців - у топ-20: результати чоловічої гонки переслідування з біатлону на Олімпіаді-2022

Двоє українців - у топ-20: результати чоловічої гонки переслідування з біатлону на Олімпіаді-2022

Дудченко здійснив найкращий прорив на гонці.

У неділю, 13 лютого, біатлонна програма Олімпійських ігор-2022 в Пекіні продовжилася гонкою переслідування у чоловіків.

Україна в ній була представлена трьома спортсменами: Дмитром Підручним, Артемом Примою та Антоном Дудченко.

Найкращий результат "синьо-жовтих" показав Дмитро Підручний, який фінішував 13-м. Своєю чергою, Артем Прима завершив гонку на 18-й позиції, а Антон Дудченко відіграв 37 позицій та фінішував 23-м.

Спочатку повідомлялося, що Дудченко пропустить гонку, щоб підготуватися до естафети, але тренерський штаб змінив своє рішення перед стартом.

Перемогу в гонці здобув француз Кентен Фійон-Майє, другим фішував норвезький біатлоніст Тар'єй Бо, росіянин Едуард Латипов – 3-й. Переможець спринту Йоханнес Бо допустив 2 промахи та фінішував на 5-й позиції.

1. Кентен Фійон-Майє (Франція) – 39.07,5 (0)

2. Тар'єй Бо (Норвегія) – 28,6 (1)

3. Едуард Латипов (ДКР) – 35,3 (1)

4. Лукас Хофер (Італія) – 51,1 (0)

5. Йоханнес Бо (Норвегія) – 2.13,7 (7)

6. Роман Реєс (Німеччина) – 2.30,2 (1)

...

13. Дмитро Підручний (Україна) – 3.38,4 (5)

18. Артем Прима (Україна) – 3.52,3 (6)

23. Антон Дудченко (Україна) – 4.29,0 (3)

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