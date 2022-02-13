Двоє українців - у топ-20: результати чоловічої гонки переслідування з біатлону на Олімпіаді-2022

Дудченко здійснив найкращий прорив на гонці.
У неділю, 13 лютого, біатлонна програма Олімпійських ігор-2022 в Пекіні продовжилася гонкою переслідування у чоловіків.
Україна в ній була представлена трьома спортсменами: Дмитром Підручним, Артемом Примою та Антоном Дудченко.
Найкращий результат "синьо-жовтих" показав Дмитро Підручний, який фінішував 13-м. Своєю чергою, Артем Прима завершив гонку на 18-й позиції, а Антон Дудченко відіграв 37 позицій та фінішував 23-м.
Спочатку повідомлялося, що Дудченко пропустить гонку, щоб підготуватися до естафети, але тренерський штаб змінив своє рішення перед стартом.
Перемогу в гонці здобув француз Кентен Фійон-Майє, другим фішував норвезький біатлоніст Тар'єй Бо, росіянин Едуард Латипов – 3-й. Переможець спринту Йоханнес Бо допустив 2 промахи та фінішував на 5-й позиції.
1. Кентен Фійон-Майє (Франція) – 39.07,5 (0)
2. Тар'єй Бо (Норвегія) – 28,6 (1)
3. Едуард Латипов (ДКР) – 35,3 (1)
4. Лукас Хофер (Італія) – 51,1 (0)
5. Йоханнес Бо (Норвегія) – 2.13,7 (7)
6. Роман Реєс (Німеччина) – 2.30,2 (1)
...
13. Дмитро Підручний (Україна) – 3.38,4 (5)
18. Артем Прима (Україна) – 3.52,3 (6)
23. Антон Дудченко (Україна) – 4.29,0 (3)
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