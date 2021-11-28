Двоє українців - у топ-25: результати чоловічого спринту на Кубку світу з біатлону в Естерсунді

Двоє українців - у топ-25: результати чоловічого спринту на Кубку світу з біатлону в Естерсунді

Перемогу здобув швед Себастьян Самуельссон.

28 листопада у шведському Естерсунді відбулася чоловіча спринтерська гонка на Кубку світу з біатлону-2021/22.

Виграв її швед Себастьян Самуельссон. "Срібло" та "бронзу" взяли норвежці - Ветле Шостад Крістіансен та Йоганнес Бьо відповідно.

Найкращим з українців став Дмитро Підручний, який з ідеальною стрільбою показав 21-й результат. Антон Дудченко припустився однієї хиби та розташувався на 24-му місці.

1. Себастьян Самуельссон (Швеція, 0+0) 22:33.5

2. Ветле Шостад Крістіансен (Норвегія, 0+0) +11.8

3. Йоганнес Бьо (Норвегія, 0+0) +12.2

...

21. Дмитро Підручний (Україна, 0+0) +1:19.8

24. Антон Дудченко (Україна, 0+1) +1:21.0

52. Богдан Цимбал (Україна, 0+1)

88. Андрій Доценко (Україна, 1+0)

106. Денис Насико (Україна, 2+2)

Раніше відбулася спринтерська гонка у жінок. Найкращою з українок стала Олена Білосюк (Підгрушна), яка фінішувала в топ-25.

На цьому стартовий етап Кубка світу в Естерсунді завершено. Наступний етап акож відбудеться в Естерсунді (2-5 грудня).

Всього цього сезону заплановано 10 етапів світового кубка. Крім того, від 4-го до 20 лютого 2022 року біатлоністи позмагаються на зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні.

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