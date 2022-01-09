Двоє українців - у топ-30: результати чоловічої гонки переслідування на Кубку світу з біатлону в Обергофі

Двоє українців - у топ-30: результати чоловічої гонки переслідування на Кубку світу з біатлону в Обергофі

Переможцем гонки став француз Кантен Фійон Майє.

У неділю, 9 січня, на п'ятому етапі Кубка світу з біатлону в німецькому Обергофі відбулася чоловіча гонка переслідування.

Перемогу у гонці здобув французький біатлоніст Кантен Фійон Майє. Другим фінішував швед Себастьян Самуельсон. Закрив трійку лідерів Тар'єй Бе.

Серед українців найкращим став Богдан Цимбал, який прийшов до фінішу 23-м. Порівняно зі спринтом він втратив чотири позиції. Практично одразу за ним фінішував Антон Дудченко, який приїхав 26-м на тій самій позиції, на якій і стартував.

1. Кантен Фійон Майє (2+0+0+0) 36:48,3

2. Себастьян Самуельсон (0+0+1+0) +9,9

3. Тар'єй Бе (0+1+2+0) +15,6

...

23. Богдан Цимбал (0+0+1+0) +2:11,0

26. Антон Дудченко (0+1+0+1) +2:25,5

38. Дмитро Підручний (2+0+3+1) +3:29,8

Також сьогодні відбудеться жіноча гонка переслідування. Початок о 15:45.

Всього цього сезону заплановано 10 етапів Кубка світу. Крім того, від 5-го до 19 лютого 2022 року біатлоністи позмагаються на зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні.

Біатлонний сезон-2021/22 закриє останній етап Кубка світу в норвезькому Голменколлені, який запланований на 17-20 березня 2022 року.

Читайте також:

Україна здобула першу медаль сезону на Кубку світу з біатлону

Кубок світу з біатлону-2021/22: повний календар, розклад усіх гонок