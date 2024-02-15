Двоє українців відібралися до чоловічого масстарту на чемпіонаті світу з біатлону-2024

Дмитро Підручний та Антон Дудченко здобули право виступити у масстарті на турнірі в Нове-Мєсто.

Українські біатлоністи Дмитро Підручний та Антон Дудченко кваліфікувалися до чоловічого масстарту на чемпіонаті світу з біатлону 2024 року, який триває в чеському Нове-Мєсто.

Згідно з регламентом, у масстарті беруть участь 30 спортсменів. До гонки обов'язково потрапляють медалісти ЧС-2024 і топ-15 загального заліку Кубка світу. Решту місць отримують біатлоністи, які набрали найбільшу кількість очок на поточній планетарній першості.

Саме результати у трьох особистих гонок на турнірі (спринті, персьюті та індивідуальній гонці) дозволили обом українцям відібратися до масстарту. Причому Підручний взагалі пропустив "індивідуалку".

Результати Дмитра Підручного та Антона Дудченка на ЧС-2024 (особисті гонки)

Спринт: Дмитро Підручний – 21-ше місце, Антон Дудченко – 39-те

Гонка переслідування: Дмитро Підручний – 23-тє місце, Антон Дудченко — 25-те

Індивідуальна гонка: Антон Дудченко – 29-те місце

Зазначимо, що Підручний уп'яте в кар'єрі побіжить масстарт на чемпіонаті світу, його найкращий результат – десяте місце на ЧС-2019. Дудченко вдруге виступить у масстарті на планетарній першості, торік він фінішував у цій дисципліні 25-м.

Чоловічий масстарт на ЧС-2024 з біатлону заплановано на неділю, 18 лютого. Початок – о 17:30 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що Україна також буде представлена у жіночому масстарті на чемпіонаті світу-2024 з біатлону. На своїй дебютній планетарній першості до масстарту відібралася Христина Дмитренко.

Де дивитися гонки чемпіонату світу з біатлону

На території України всі гонки чемпіонату світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі Суспільне Київ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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