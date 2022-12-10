Двоє українок відмовилися стартувати: результати жіночого персьюту на Кубку світу з біатлону в Гогфільцені

Лише одна наша співвітчизниця виступила в гонці переслідування.

У суботу, 10 грудня, другий етап Кубка світу з біатлону-2022/23 в австрійському Гогфільцені продовжився гонкою переслідування у жінок.

Україну в персьюті мали представляти три біатлоністки: Анастасія Меркушина (35-та в спринті), Дар'я Блашко (56-та в спринті) та Олена Білосюк (57-ма в спринті) , однак дві останні на старт не вийшли.

Тож Меркушина стала єдиною українкою, яка взяла участь у гонці переслідування. Вона припустилася двох хиб не вогневих рубежах та фінішувала 35-ю.

Перемогу здобула француженка Жулья Сімон. Друге місце посіла норвежка Інгрід Тандревольд, а трійку призером замкнула чешка Маркета Давидова.

Кубок світу з біатлону-2022/23: результати жіночого персьюту в Гогфільцені

1. Жулья Сімон (Франція, 0+0+1+0) 29:56.7

2. Інгрід Тандреволл (Норвегія, 0+0+1+0) +19.6

3. Маркета Давидова (Чехія, 0+0+2+0) +28.1

...

35. Анастасія Меркушина (Україна, 0+0+1+1) +3:32.4

Нагадаємо, сьогодні на Кубку світу з біатлону також відбудеться чоловіча естафета. Вона розпочнеться о 14:40 за київським часом. Україну представлять Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал і Тарас Лесюк.

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