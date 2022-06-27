Двоє українських чемпіонів світу довічно "забанені" в боксі

Контрольно-дисциплінарний комітет Федерації боксу України (КДУ ФБУ) виключив зі складу ФБУ десять місцевих організацій, а також назавжди заборонив 26 особам провадити будь-яку діяльність, пов'язану з боксом.

Зокрема, під довічний "бан" потрапили ексчемпіон світу у першій напівсередній вазі Андрій Котельник та український середньоваговик Євген Хітров, який вигравав 2011 року чемпіонат світу у любителях.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації боксу України.

Зазначимо, що 44-річний Котельник народився у Львові. Є срібним призером Олімпійських ігор-2000 у Сіднеї. У 2008 році став чемпіоном світу в 1-й напівсередній версія WBA, перемігши в технічному нокауті в 12-му раунді Гевіна Ріса.

Що стосується Хітрова, то 33-річний ексбоксер є уродженцем Кривого Рогу. 2011 року завоював "золото" світової першості в Баку. У 2013 році став бронзовим призером чемпіонату Європи у Мінську.

Упродовж своєї кар'єри Котельник здобув 32 перемоги (13 - нокаутом) та зазнав чотирьох поразок;

Хітров, тим часом, 20 разів завершував свої поєдинки перемогою (17- нокаутом) та двічі програв.

Окрім цих двох боксерів, покарання отримали ще 24 особи. З повним переліком усіх відсторонених ви можете ознайомитися ТУТ.

До виключених зі складу ФБУ організацій потрапили Донецька, Київська, Кіровоградська, Одеська, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Чернігівська обласні та Київська міська федерації боксу.

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