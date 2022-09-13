Двоє українських футболістів потрапили до незвичайного рейтингу найкращих футболістів світу

Гравці київського "Динамо" та збірної України Віктор Циганков та Микола Шапаренко ввійшли до списку найкращих виконавців планети віком до 25 років.

Метрика оцінює спортивні досягнення та потенціал гравців. Аналітики враховували рівень проведених матчів, техніко-тактичні показники на полі та порівнювали його з гравцями того ж таки амплуа.

Відповідний рейтинг склали фахівці Міжнародного центру спортивних досліджень (CIES).

Шапаренко потрапив до списку десяти креативних плеймейкерів (Playmaker creator), чий вплив на перебіг матчу є найбільшим. Там він посідає п'яте місце, маючи 78,8 балів. Циганков, своєю чергою, представлений серед інвертованих бомбардирів (Shooter infiltrator), де перебуває на дев'ятій позиції з 84,4 очками.

Зазначимо, що цього сезону на рахунку Циганкова шість ігор у всіх турнірах, два забиті голи та дві результативні передачі. Що стосується Шапаренка, то він провів дев'ять матчів та поки не відзначився результативними діями. Нещодавно Микола отримав важку травму в поєдинку 1-го туру групової стадії Ліги Європи проти турецького "Фенербахче", через яку ризикує більше не зіграти до кінця 2022 року.

Нагадаємо, "Динамо" прикро поступилося "Фенербахче" (2:1), пропустивши вирішальний гол вже у компенсований до другого тайму час.

Наразі Циганков із "Динамо" готується до гри 2-го туру групи Ліги Європи. У четвер, 15 вересня, "біло-сині" в номінально домашньому протистоянні прийматимуть кіпрський АЕК. Ця гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.

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