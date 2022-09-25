Двоє українських футболістів потрапили до символічної збірної туру Ліги націй

Одразу два гравці збірної України опинилися у символічній команді 5-го туру Ліги націй за версією SofaScore.

До одинадцятки найкращих за підсумками 5-го туру групового етапу Ліги націй авторитетний статистичний портал SofaScore включив форварда Артема Довбика та півзахисника Данила Ігнатенка.

У виїзному матчі з Вірменією Довбик оформив дубль і зробив асист, за що отримав високу оцінку 8,8. Аналогічним балом від SofaScore нагороджений Ігнатенко, який у грі з вірменами відзначився дебютним забитим м'ячем за національну команду та надійно діяв у захисті.

Символічна збірна 5-го туру Ліги націй

Воротар: Георгій Мамардашвілі (Грузія).

Захисники: Діогу Далот (Португалія), Мануель Аканджі (Швейцарія), Валентін Роберж (Кіпр), Нікусор Банку (Румунія).

Півзахисники: Бруну Фернандеш (Португалія), Данило Ігнатенко (Україна), Кевін Де Брейне (Бельгія).

Нападники: Іліян Стефанов (Болгарія), Александар Мітровіч (Сербія), Артем Довбик (Україна).

sofascore.com

Матч Вірменія - Україна завершився розгромною перемогою "синьо-жовтих" з рахунком 0:5.

Після п'яти турів збірна України з 10 очками розташовується на другій позиції у своєму квартеті Ліги B. Лідирує з 12 балами Шотландія. Третю та четверту сходинки посідають Ірландія (4) та Вірменія (3).

В останньому турі команда Олександра Петракова зустрінеться з Шотландією. Матч відбудеться 27 вересня у Кракові. Тільки перемога в цьому поєдинку дозволить нашій збірній виграти групу та вийти до елітного Дивізіону А, аби провести там наступний сезон Ліги націй.

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